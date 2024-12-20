Министерство иностранных дел Португалии выразило протест после того, как в результате российской ракетной атаки на Киев утром 20 декабря были повреждены несколько дипломатических объектов, включая посольство Португалии.

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что повреждение посольства требует «строгой дипломатической реакции». По его словам, ущерб был незначительным — выбиты окна и повреждены двери. Жертв и пострадавших среди сотрудников посольства нет.

Помимо посольства Португалии, пострадали представительства Аргентины, Албании и Черногории, находящиеся в одном здании. Ранжел подчеркнул, что нападения на дипломатические учреждения неприемлемы с точки зрения международных норм.

«Мы вызвали временного поверенного в делах России, так как посол отсутствует. Это абсолютно неприемлемо — атаки, затрагивающие дипломатические объекты», — заявил глава португальского МИД.

Ранжел также отметил, что безопасность португальского посольства в Киеве была усилена. Сотрудники миссии периодически работают удаленно из-за рисков, связанных с войной. Он добавил, что дальнейшие меры в отношении России будут обсуждаться как на национальном уровне, так и в рамках Европейского Союза.

Российская комбинированная атака ночью 20 декабря включала запуск баллистических ракет и беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила пять ракет и 40 дронов, но атака нанесла значительный ущерб нескольким районам Киева.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что атака подтверждает необходимость усиления военной помощи Украине, а глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру.