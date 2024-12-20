Малайзия приняла решение возобновить поиски обломков самолета рейса MH370, пропавшего почти десять лет назад с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту. Об этом сообщил министр транспорта Энтони Лок на пресс-конференции в пятницу.

«Мы обязаны передать близкими. Надеемся, что на этот раз результаты будут положительными и обломки будут найдены», — заявил министр.

Исчезновение Boeing 777 произошло 8 марта 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Последняя связь с самолетом была зафиксирована через 40 минут после взлета, когда экипаж вышел на связь с вьетнамским диспетчерским центром. После этого самолет отклонился от маршрута, пролетел над северной Малайзией, направился к Андаманскому морю и пропал с радаров.

Обломки, предположительно принадлежащие MH370, находили на побережьях Африки и островах Индийского океана, однако основной корпус так и не был найден.

Инициатором возобновления поисков стала компания Ocean Infinity, которая уже занималась этим в 2018 году. Согласно новому контракту, поиски охватят 15 тыс. кв. км южной части Индийского океана, но точное местоположение новой зоны поиска компания не указывает.

По словам Лока, новое решение основано на данных от международных экспертов и оценке Ocean Infinity, которая уверена в своих шансах. «Наша команда изучила информацию и сочла ее достоверной», — отметил он.

Ранее масштабный поиск с участием Малайзии, Австралии и Китая в зоне 120 тыс. кв. км не дал результатов. В отчете 2018 года было указано, что управление самолетом, вероятно, было намеренно изменено, однако установить ответственного за это так и не удалось.

Родственники пассажиров выразили поддержку возобновлению поисков, хотя и указали на их затянутость. Некоторые из них призвали Малайзию к большей открытости, включая введение вознаграждений за информацию, которая может помочь в поисках.