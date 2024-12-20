ПОЛИТИКА
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WhatsApp покажет ФСБ переписки?
Российские власти добавили WhatsApp, Skype и еще ряд приложений в реестр организаторов распространения информации, которые обязаны по первому запросу передавать данные силовикам
WhatsApp покажет ФСБ переписки?
Фото: AP / Others
20 декабря 2024 г.

WhatsApp, Skype и еще девять приложений были внесены Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), на что обратили внимание российские СМИ и телеграм-каналы. В соответствии с законодательством РФ, компании из этого списка обязаны по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ) предоставлять данные пользователей.

Сервисам с таким статусом также предписано хранить данные об активности пользователей, а также их сообщения, фотографии, аудио- и видеозвонки. Для передачи этих данных силовикам предполагается использование специального оборудования, которое «организаторы информации», согласно закону, обязаны устанавливать за собственный счет и обеспечить к массиву данных постоянный доступ.

Кроме WhatsApp и Skype, в реестр попали: приложения KakaoTalk, DUST, Pinngle Safe Messenger, Status, Wire, Keybase, Trillian, Crypviser, Session и Element.

Остается неясным, планируют ли компании сотрудничать с российскими властями и знают ли они о своем включении в реестр.

WhatsApp на сегодняшний день остается единственным продуктом Meta, не заблокированным в России — Facebook и Instagram были запрещены в 2022 году.

В августе 2024 года газета «Вёрстка» со ссылкой на источники писала, что власти рассматривают возможность блокировки WhatsApp в РФ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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