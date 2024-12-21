Активность на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, которая в 2015 году изменила ход гражданской войны, практически сошла на нет.

Летом 2015 года, когда режим Башара Асада столкнулся с серьезными потерями от оппозиционных сил, Москва откликнулась на просьбу о помощи, направив боевые самолеты на базу «Хмеймим». Российские войска завершили подготовку на базе к концу сентября 2015 года, используя воздушный коридор через Каспийское море, Иран и Ирак.

30 сентября того же года российские самолеты нанесли первые авиаудары по позициям оппозиции, что позволило Асаду восстановить контроль над значительными территориями в последующие месяцы.

До ноября 2024 года российские ВВС оставались основным гарантом выживания режима Асада, координируя свои действия с ВВС США, которые действовали в восточной части Сирии, чтобы избежать потенциальных конфликтов в общем воздушном пространстве.

После 27 ноября столкновения в Сирии обострились, и силы режима Асада начали стремительно распадаться, теряя контроль над ключевыми городами. Самолеты с базы «Хмеймим» осуществляли ограниченные авиаудары по оппозиции и антиправительственным силам.

Недавние снимки авиабазы «Хмеймим» показали ее практически неиспользуемые взлетно-посадочные полосы и ангары, что вызывает вопросы о будущем российской военной роли в регионе.

16 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва должна взаимодействовать с теми, кто контролирует ситуацию на местах, поскольку в регионе остается российский персонал и объекты.