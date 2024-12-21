Мессенджер WhatsApp одержал значительную победу в судебной борьбе с израильской компанией NSO Group. Суд в Калифорнии установил, что NSO незаконно использовала платформу для взлома более 1000 устройств с помощью шпионской программы Pegasus. Это решение закрепляет ответственность компании за нарушение законов о хакерских атаках и условий использования WhatsApp.

Судья Филлис Гамильтон отметила, что аргументы NSO Group были признаны несостоятельными. В дальнейшем судебное разбирательство будет сосредоточено на определении размера компенсации, а не на вопросе ответственности.

«После пяти лет судебных разбирательств мы благодарны за сегодняшнее решение», — заявили представители WhatsApp. — «NSO больше не сможет избегать ответственности за свои незаконные действия против WhatsApp, журналистов, правозащитников и гражданского общества».

Pegasus — шпионская программа, способная читать зашифрованные сообщения, включать камеру и микрофон на устройствах, а также отслеживать местоположение. Ее использование неоднократно связывалось с нарушениями прав человека. Министерство торговли США уже включило NSO Group в черный список.

Иск против компании был подан после расследования Financial Times в 2019 году, когда WhatsApp обнаружил взлом своей платформы. Судья постановила, что NSO Group нарушила федеральные и штатные законы о взломах, а также условия использования WhatsApp. Компания неоднократно отказывалась предоставлять необходимые доказательства, включая данные о коде программы Pegasus.

Эксперт из университета Торонто Джон Скотт-Рейлтон назвал это решение важным прецедентом: «Это дело станет примером для многих лет. Оно охладит интерес других компаний к разработке шпионских программ и их проникновению на американский рынок».

Данное решение также поддержали крупнейшие технологические компании, включая Apple и Amazon, которые выступили на стороне WhatsApp.