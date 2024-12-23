Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предупредила, что Россия представляет угрозу безопасности Евросоюза не только своей военной мощью, но и через использование нелегальной миграции и других факторов для дестабилизации региона.

Во время встречи в Лапландии, на которую Финляндия пригласила лидеров Италии, Швеции, Греции и главу внешнеполитического ведомства ЕС, обсуждались вопросы безопасности в Северном регионе, миграционные вызовы в Средиземноморье и защита южных границ Европы.

«Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем кажется», — заявила Мелони на пресс-конференции, добавив, что опасность со стороны России или других стран не исчезнет даже после окончания конфликта в Украине.

По ее словам, речь идет не только о военной угрозе, но и о влиянии на демократию, манипуляциях с общественным мнением, контроле за сырьевыми ресурсами и использовании миграции как инструмента давления.

Мелони подчеркнула необходимость пересмотра подходов ЕС к защите границ и призвала блок не допускать, чтобы Россия или «преступные организации» управляли миграционными потоками.

Финляндия и Эстония ранее обвиняли Москву в содействии проникновению нелегальных мигрантов через свои границы, что, по их словам, подрывает стабильность Евросоюза. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал обеспечение безопасности границы с Россией «экзистенциальным» вопросом для своей страны, ЕС и НАТО.

Мелони также заявила, что решение проблемы нелегальной миграции должно выйти за рамки обсуждений солидарности и быть направлено на защиту внешних границ.

Она добавила, что безопасность включает в себя не только военные аспекты, но и кибербезопасность, критическую инфраструктуру, искусственный интеллект, цепочки поставок и сырье. Мелони подчеркнула, что ЕС требуется новая, более эффективная внешняя политика и подходы к сотрудничеству.