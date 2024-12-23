Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo объявил о прекращении приема платежей в евро от российских банков с 15 января 2025 года. Об этом пишет издание «Ведомости». Российская «дочка» банка — «Интеза» — уже уведомила своих клиентов и контрагентов.

Представители Intesa Sanpaolo в Милане подтвердили, что новые ограничения будут касаться только коммерческих платежей, которые проводятся по счетам в самом Intesa Sanpaolo, его дочерних структурах или других банках в Италии. В сообщении «Интезы» клиентов призвали учитывать эти изменения и заранее оценить возможные риски отказа в платежах.

По данным адвокатского бюро Nordic Star, около 15 российских банков имеют корсчета в Intesa Sanpaolo.

Ранее газета Financial Times включала Intesa Sanpaolo в число крупнейших европейских банков по размеру активов в России. В 2023 году европейские банки, работающие в РФ, заплатили в российский бюджет около 800 млн евро налогов, что в четыре раза превышает показатели 2021 года.

Intesa Sanpaolo, по данным Financial Times, внесла в бюджет России 27 млн долларов налогов в 2023 году, при этом ее прибыль от операций в РФ составила 138 млн долларов.

ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на устранение обхода действующих санкций, ослабление российского военно-промышленного комплекса и ограничение деятельности так называемого «теневого флота».

В санкционный список включили 54 физических и 30 юридических лиц. Среди них — подразделения, ответственные за удары по детской больнице «Охматдет» в Киеве, руководители энергетических компаний России, а также два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Под ограничения попали 52 танкера из третьих стран, перевозившие российскую нефть, а также судоходные компании, связанные с теневым флотом. ЕС впервые ввел санкции против китайских компаний, а также предприятий из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения для России.

Среди других мер — запрет на признание решений российских арбитражных судов, связанных с европейскими компаниями, и ужесточение правил вывода активов из России.