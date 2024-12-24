За последние два дня избранный президент США Дональд Трамп вновь озвучил свои амбиции по территориальной экспансии США. Политик заявил, что Вашингтон должен взять под контроль Гренландию и Панамский канал для решения важных вопросов безопасности и экономики.

Гренландия — автономная территория Дании с XVI века, еще со времен норвежско-датской унии. Остров получил значительную автономию в 1953 и 1979 годах, у него есть свое правительство и премьер-министр. Последний в жесткой форме отверг высказывания Трампа и заявил, что остров не продается.

«Гренландия принадлежит нам. Мы не продаемся и никогда не будем проданы. Наша свобода досталась нам нелегким путем, и мы обязаны ее защищать», — подчеркнул премьер-министр Муте Эгеде.

Датское правительство заняло более сдержанную позицию, отметив лишь, что с нетерпением ждет сотрудничества с новой администрацией США.

Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии, указав на ее расположение в качестве ключевого маршрута между США и Европой, а также на наличие редкоземельных металлов, необходимых для высоких технологий.

«В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты считают, что владение и контроль над Гренландией это абсолютная необходимость», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Это не первая попытка республиканца завладеть островом. В 2019 году он предложил купить Гренландию, но эта идея была отвергнута премьер-министром Дании Метте Фредериксен как «абсурдная». В ответ Трамп отменил запланированный государственный визит в Копенгаген.

Амбиции Трампа не ограничиваются Гренландией. В субботу он обвинил Панаму в чрезмерных сборах за проход судов через Панамский канал. Трамп пригрозил отказаться от договора о передаче канала Панаме, если тарифы не будут снижены. «Панамские тарифы просто возмутительны», — заявил он, добавив, что опасается попадания канала в «неправильные руки», подразумевая Китай.

Гренландия и Панама решительно отклонили территориальные претензии Трампа. В то время как тон республиканца по поводу Гренландии был серьезным (во всяком случае, в Копенгагене восприняли его всерьез), его недавние комментарии о превращении Канады в «51-й штат» носили скорее насмешливый характер. Трамп даже упомянул премьер-министра Джастина Трюдо как «губернатора Трюдо».