ПОЛИТИКА
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Гренландия не продается. Или продается?
Дональд Трамп решительно настроен купить остров у Дании, но Копенгаген отказывается даже обсуждать эту тему. Сможет ли Трамп взять остров силой?
Гренландия не продается. Или продается?
фото: Reuters / Reuters
24 декабря 2024 г.

За последние два дня избранный президент США Дональд Трамп вновь озвучил свои амбиции по территориальной экспансии США. Политик заявил, что Вашингтон должен взять под контроль Гренландию и Панамский канал для решения важных вопросов безопасности и экономики.

Гренландия — автономная территория Дании с XVI века, еще со времен норвежско-датской унии. Остров получил значительную автономию в 1953 и 1979 годах, у него есть свое правительство и премьер-министр. Последний в жесткой форме отверг высказывания Трампа и заявил, что остров не продается.

«Гренландия принадлежит нам. Мы не продаемся и никогда не будем проданы. Наша свобода досталась нам нелегким путем, и мы обязаны ее защищать», — подчеркнул премьер-министр Муте Эгеде.

Датское правительство заняло более сдержанную позицию, отметив лишь, что с нетерпением ждет сотрудничества с новой администрацией США.

Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии, указав на ее расположение в качестве ключевого маршрута между США и Европой, а также на наличие редкоземельных металлов, необходимых для высоких технологий.

«В интересах национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты считают, что владение и контроль над Гренландией это абсолютная необходимость», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Это не первая попытка республиканца завладеть островом. В 2019 году он предложил купить Гренландию, но эта идея была отвергнута премьер-министром Дании Метте Фредериксен как «абсурдная». В ответ Трамп отменил запланированный государственный визит в Копенгаген.

Амбиции Трампа не ограничиваются Гренландией. В субботу он обвинил Панаму в чрезмерных сборах за проход судов через Панамский канал. Трамп пригрозил отказаться от договора о передаче канала Панаме, если тарифы не будут снижены. «Панамские тарифы просто возмутительны», — заявил он, добавив, что опасается попадания канала в «неправильные руки», подразумевая Китай.

Гренландия и Панама решительно отклонили территориальные претензии Трампа. В то время как тон республиканца по поводу Гренландии был серьезным (во всяком случае, в Копенгагене восприняли его всерьез), его недавние комментарии о превращении Канады в «51-й штат» носили скорее насмешливый характер. Трамп даже упомянул премьер-министра Джастина Трюдо как «губернатора Трюдо».

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