Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с самым резким заявлением с начала протестов: политик пригрозила «свержением режима», если «‎Грузинская мечта»‎ не назначит новые парламентские выборы в ближайшее время. Она призвала правящую партию и оппозицию как можно скорее достичь соглашения и даже установила дедлайн — 29 декабря.

«Если компромисс или диалог не будут достигнуты, у нас не останется другого выбора. Мы добьемся выборов через свержение этого режима», — заявила Зурабишвили.

Она утверждает, что политический кризис в Грузии достиг критической точки. По ее словам, нет иных законных или конституционных путей выхода из ситуации, кроме проведения новых выборов до 29 декабря. Ранее предпринятые юридические шаги, включая иск в Европейский суд по правам человека, не дали результатов.

Зурабишвили предложила два решения: либо правительство соглашается немедленно провести выборы на честных условиях, либо «‎‎режим будет свергнут», чтобы обеспечить проведение выборов. Как именно она собирается свергнуть режим, президент не уточнила.

Формально Зурабишвили больше не обладает легитимностью: парламент Грузии выбрал нового президента.

Тем временем протесты в Грузии продолжаются уже почти два месяца. Тысячи демонстрантов продолжают выходить на улицы Тбилиси каждый день. Они выражают недовольство решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Протестующие почти каждый вечер собираются перед зданием парламента, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая флагами Грузии, ЕС, Украины и США.

Решение Кобахидзе заморозить переговоры с ЕС вызвало международную критику. США и Великобритания ввели санкции против ряда грузинских чиновников. Оппоненты правительства обвиняют Москву в попытках повлиять на политический курс Грузии, особенно после победы пророссийской «‎Грузинской мечты»‎ на октябрьских выборах.