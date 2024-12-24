Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с самым резким заявлением с начала протестов: политик пригрозила «свержением режима», если «Грузинская мечта» не назначит новые парламентские выборы в ближайшее время. Она призвала правящую партию и оппозицию как можно скорее достичь соглашения и даже установила дедлайн — 29 декабря.
«Если компромисс или диалог не будут достигнуты, у нас не останется другого выбора. Мы добьемся выборов через свержение этого режима», — заявила Зурабишвили.
Она утверждает, что политический кризис в Грузии достиг критической точки. По ее словам, нет иных законных или конституционных путей выхода из ситуации, кроме проведения новых выборов до 29 декабря. Ранее предпринятые юридические шаги, включая иск в Европейский суд по правам человека, не дали результатов.
Зурабишвили предложила два решения: либо правительство соглашается немедленно провести выборы на честных условиях, либо «режим будет свергнут», чтобы обеспечить проведение выборов. Как именно она собирается свергнуть режим, президент не уточнила.
Формально Зурабишвили больше не обладает легитимностью: парламент Грузии выбрал нового президента.
Тем временем протесты в Грузии продолжаются уже почти два месяца. Тысячи демонстрантов продолжают выходить на улицы Тбилиси каждый день. Они выражают недовольство решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Протестующие почти каждый вечер собираются перед зданием парламента, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая флагами Грузии, ЕС, Украины и США.
Решение Кобахидзе заморозить переговоры с ЕС вызвало международную критику. США и Великобритания ввели санкции против ряда грузинских чиновников. Оппоненты правительства обвиняют Москву в попытках повлиять на политический курс Грузии, особенно после победы пророссийской «Грузинской мечты» на октябрьских выборах.