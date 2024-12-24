Несколько стран выразили готовность принять возможную встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политик уточнил, что Москва не станет раскрывать названия этих стран, чтобы не повлиять на дальнейшие события.

На митинге в Финиксе (штат Аризона) 22 декабря Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил желание встретиться с ним «как можно скорее». Трамп также подчеркнул необходимость завершения текущей войны России и Украины в кратчайшие сроки.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил СМИ, что «импульсов и предпосылок для встречи не было».

Путин ранее заявлял о готовности встретиться с Трампом в любое время, отметив, что между сторонами существует множество вопросов для обсуждения. Первая их встреча состоялась в Германии в 2016 году, после чего Дональд Трамп забрал записи переводчика и запретил делиться услышанным. Позже на одном из ужинов Трамп сел рядом с Путиным, чтобы обсудить вопросы — снова без присутствия переводчиков или американских представителей.

Третья встреча лидеров прошла во Вьетнаме, где, по сообщениям, Трамп поверил заверениям Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Затем состоялся саммит в Хельсинки, где переговоры проводились только в присутствии переводчиков. В последний раз лидеры беседовали на саммите G20 в Осаке в 2019 году.

Подход Трампа к переговорам с Путиным вызвал критику у демократов. Его решение исключить из обсуждений собственных советников породило многочисленные вопросы в прессе.

Секретность вокруг этих встреч даже стала объектом внимания спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучал возможные связи Трампа с Россией. Кроме того, Конгресс требовал допросить переводчиков и получить доступ к их записям. Однако в итоге все это так и осталось тайной.