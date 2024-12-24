Российское грузовое судно Ursa Major (лат. «Большая Медведица») затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром в результате взрыва в машинном отделении. Об этом сообщили в МИД России. На борту находились 16 членов экипажа, 14 из которых были спасены и эвакуированы в испанский порт Картахена. Двое моряков числятся пропавшими без вести.

в Судно, построенное в 2009 году, находилось под управлением компании «Оборонлогистика», структурно входящей в Минобороны РФ. По данным компании, оно перевозило два очень крупных портовых крана, предназначенных для установки в порту Владивостока, а также комплектующие для строительства новых ледоколов.

Инцидент произошел 23 декабря. Неофициальные кадры, опубликованные российским новостным изданием Life, показывают судно с сильным креном на правый борт, а нос заметно погружен в воду. Причины взрыва в машинном отделении пока не сообщаются.

Согласно данным системы отслеживания судов, Ursa Major отправился из порта Санкт-Петербурга 11 декабря и следовала в порт Владивосток. Последний сигнал судно подало 23 декабря в 22:04 по Гринвичу, находясь между Алжиром и Испанией.

В спасательной операции приняли участие несколько судов, включая корабль ВМС Испании. Испанские СМИ сообщают, что эвакуация прошла успешно, но поиски пропавших членов экипажа продолжаются.

OSINT-аналитик H. I. Sutton полагает, что Ursa Major мог направляться в Тартус для вывоза российского вооружения и свертывания базы. Ранее судно часто участвовало в снабжении войск РФ в Сирии.

В декабре сирийская оппозиционная группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) свергла правительство Башара Асада. После этого судьба российских баз в Хмеймиме и Тартусе, открытых в 2015 году, оказалась под вопросом.

Глава нового правительства Сирии заявил, что власти готовы к пересмотру отношений с Россией, чтобы достичь взаимных интересов. Источники Bloomberg сообщали о переговорах России по сохранению военного присутствия в Сирии. Кремль подтвердил обсуждение этого вопроса с новыми властями.