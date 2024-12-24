Международная организация Oxfam заявила, что за последние три месяца в северную часть Газы было доставлено только 12 грузовиков с продовольствием и водой. Несмотря на то, что в регион направлялись 34 машины с гуманитарной помощью, лишь немногие из них смогли добраться до места назначения из-за преднамеренных и систематических препятствий со стороны израильских военных.

С 6 октября Oxfam не имеет доступа для предоставления помощи в северной части Газы. С начала декабря организация фиксирует многочисленные обращения от людей, укрывающихся в разрушенных домах и убежищах, полностью лишенных запасов еды и воды.

В одном из случаев три грузовика с гуманитарной помощью доставили готовые продукты, муку и воду в школу в Бейт-Ханун, где укрывались перемещенные семьи. Однако вскоре после этого израильские солдаты и дроны атаковали школу, вынудив людей покинуть ее. На следующий день здание было обстреляно до полного разрушения.

Сотрудники Oxfam описывают ситуацию в Газе как беспрецедентно тяжелую. Более 1,6 млн человек живут в импровизированных убежищах, половина из которых расположена в зонах, подверженных затоплению. Зимнее похолодание обостряет и без того отчаянное положение сотен тысяч голодающих палестинцев.

Один из жителей, эвакуированных из лагеря беженцев Аль-Магази, рассказал Middle East Eye, что взрослые просят детей не играть, чтобы избежать головокружения от голода. Его семья, включая 15 внуков, выживала на одной упаковке печенья.

Салли Аби-Халил, директор Oxfam по Ближнему Востоку и Северной Африке, назвала ситуацию «апокалиптической».

«Люди остаются без еды и укрытия в ледяной холод. Использование голода как оружия войны — грубейшее нарушение международного права. Однако мировые лидеры продолжают молчать, несмотря на публичные доказательства этих преступлений», — подчеркнула она.

Доклад организации «Врачи без границ» подтверждает массовые убийства, блокаду и насильственное переселение жителей Газы, указывая на доказательства этнических чисток. Amnesty International и Human Rights Watch охарактеризовали действия Израиля в Газе как геноцид.

Oxfam призывает международное сообщество немедленно остановить гуманитарную катастрофу.

«Каждый день без перемирия означает смерть для сотен мирных жителей», — говорит Аби-Халил.