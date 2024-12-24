Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о непринятии мер по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в Черное море. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Поводом для расследования стали жалобы, опубликованные в комментариях телеграм-канала ведомства, о том, что уборка мазута проводится только силами неравнодушных граждан, а специальная техника не используется. В СК уточнили, что 22 декабря из-за шторма ранее складированный на пляжах мазут вновь попал в море.

В Кремле признали разлив мазута крупной экологической катастрофой, но пока не собираются вводить режим федеральной чрезвычайной ситуации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что окончательное решение зависит от рекомендаций специалистов.

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря, когда в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в воду попало более трех тысяч тонн мазута, загрязнив около 50 км побережья Краснодарского края.

По данным спасателей, в зоне загрязнения найдены 18 мертвых дельфинов и не менее 210 погибших птиц. Еще 1057 птиц удалось спасти.

Для ликвидации последствий экологической катастрофы привлечены 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники. В Краснодарском крае собрано и вывезено более 21 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, в Крыму — 109 тонн. Однако, как отмечают очевидцы, меры остаются недостаточными, а масштабы катастрофы требуют большего вмешательства.