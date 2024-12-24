Специальная комиссия при правительстве Казахстана ускорит процесс выбора участников консорциума для строительства атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Изначально решение планировалось принять в 2025 году, но по поручению президента Касым-Жомарта Токаева работа будет ускорена.

«В первой половине 2025 года решение будет принято», — заявил министр.

Саткалиев отметил, что компании, претендующие на участие, должны предложить Казахстану оптимизированные решения по срокам и стоимости. Он привел в пример китайскую национальную атомную компанию (CNNC), которая построила энергоблок в Пакистане за шесть лет, подчеркнув, что Казахстан стремится к максимально эффективной организации работы.

Строительство АЭС — длительный процесс. По стандартным подходам, проектирование занимает около трех лет, а строительство первого блока — от 8 до 14 лет. Однако, по словам министра, Казахстан не может позволить себе такие сроки и намерен использовать передовой международный опыт для ускорения всех этапов.

6 октября в Казахстане прошел референдум, в ходе которого идею строительства АЭС поддержали 71,12% избирателей при явке в 63,66%. Станцию планируется построить в поселке Улькен Алматинской области, на берегу озера Балхаш.

В «шорт-лист» претендентов вошли четыре компании: китайская CNNC, корейская KHNP, российский «Росатом» и французская EDF. Президент Токаев ранее подчеркивал важность привлечения консорциума иностранных компаний для реализации этого проекта.