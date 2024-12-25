Иранские власти сняли запрет на использование мессенджера WhatsApp и доступ к Google Play, назвав это «первым шагом к снятию интернет-ограничений». Однако страна продолжает сохранять одни из самых жестких мер контроля за доступом к интернету в мире.

Как сообщает официальное агентство IRNA, большинством голосов под руководством президента Масуда Пезешкиана было принято решение о снятии ограничений с популярных платформ. Министр информационных и коммуникационных технологий Саттар Хашеми назвал это началом процесса смягчения регулирования в интернет-пространстве Ирана.

Но эти заявления лишь верхушка айсберга. В Иране заблокированы такие крупные западные платформы, как Facebook, X (ранее Twitter), YouTube и Telegram. Последний стал самым популярным мессенджером в Иране, количество пользователей в этом году перевалило за 45 млн (более половины населения Ирана).

Иранцы часто обходят запреты правительства, используя виртуальные частные сети (VPN), которые скрывают местоположение пользователя.

В 2022 году Иран запретил продажу и покупку VPN, а новый указ Верховного совета по киберпространству (SCC), опубликованный в этом году, объявил их использование незаконным без специального разрешения. Указ был утвержден верховным лидером Али Хаменеи и отражает стремление даже самых высших эшелонов властей усилить контроль над интернетом.

Социальные сети уже долгое время играют важную роль в антиправительственных протестах в Иране. Чтобы противостоять этому, правительство страны активно продвигает использование национальных платформ, пытаясь ограничить доступ граждан к зарубежным ресурсам.

В ответ на такие ограничения США в сентябре призвали крупные технологические компании помочь обходить цензуру в странах с жестким интернет-контролем, включая Иран.

Снятие запрета на WhatsApp стало важным событием, но это лишь капля в море.

Примечательно, что предшественник нынешнего президента ныне покойный Ибрахим Раиси в феврале текущего года, напротив, хотел ужесточить контроль за интернетом и ввести новые ограничения.