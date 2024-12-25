Турецкий производитель безалкогольных напитков Cola Turka, принадлежащий японской компании DyDo Group Holdings, зафиксировал десятикратный рост продаж в период с января по сентябрь 2024 года. Этот беспрецедентный рост связан с массовым бойкотом американских продуктов турецкими потребителями на фоне военных действий Израиля в секторе Газа.

Кампания по бойкоту привела к значительному повышению интереса к локальным производителям колы. На фоне смещения потребительских предпочтений в сторону отечественной продукции такие бренды, как Cola Turka, демонстрируют резкий рост продаж.

Ситуация отражает общую тенденцию на Ближнем Востоке, где Coca-Cola и PepsiCo, вложившие сотни миллионов долларов в развитие рынка в мусульманских странах, теряют позиции. Так, в Египте продажи Coca-Cola резко упали, в то время как местный бренд V7 утроил экспорт своей колы в регионе. В Бангладеш Coca-Cola была вынуждена отменить рекламную кампанию против бойкота после общественного возмущения.

Положительная динамика на внутреннем рынке способствовала выходу турецких производителей на международные рынки. В настоящее время продукция Cola Turka представлена в 12 странах, преимущественно в Европе.

DyDo Drinco Türkiye, владеющая брендом с 2015 года, располагает пятью производственными площадками и штатом около 600 сотрудников. Компания приносит 10% всех продаж DyDo Group Holdings.

История бренда Cola Turka началась в 2003 году, когда компания Yildiz Holding запустила производство напитка с ярко выраженной «турецкой» идентичностью. В 2015 году бренд вместе с другими турецкими марками Saka и Camlica был приобретен японской компанией DyDo Drinco, которой принадлежит треть акций.

Стоит отметить, что американские производители газировки не впервые сталкиваются с давлением на рынках мусульманских стран. После открытия завода Coca-Cola в Израиле в 1960-х годах компания попала под бойкот Лиги арабских государств, длившийся до начала 1990-х годов. PepsiCo, вышедшая на израильский рынок в начале 1990-х, также столкнулась с бойкотом после приобретения израильской компании SodaStream за 3,2 млрд долларов в 2018 году.