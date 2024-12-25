Турция планирует открыть генеральное консульство в сирийском Алеппо на фоне смены власти в стране после падения режима Башара Асада 8 декабря. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте.

По словам турецкого лидера, Анкара уже предприняла ряд шагов по восстановлению дипломатических отношений: в Дамаск были направлены глава национальной разведки и министр иностранных дел, возобновило работу посольство Турции.

«Мы видим, что новый лидер Сирии Ахмед аш-Шара очень хорошо управляет процессом, заслужив признание своими умеренными и конструктивными посланиями», — отметил Эрдоган.

Турция намерена оказывать поддержку новому руководству Сирии в различных сферах: от энергетики и транспорта до образования и безопасности. По данным ООН, ущерб от гражданской войны в Сирии оценивается почти в 500 млрд долларов.

«Как мы не оставляли наших сирийских братьев в течение 13 лет, так и впредь будем рядом с ними со всем нашим потенциалом», — подчеркнул президент Турции.