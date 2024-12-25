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Что случилось с российским судном?
Сухогруз «Урса Майор» подвергся атаке с тремя взрывами, сообщает «Оборонлогистика». По данным украинской разведки, судно направлялось в Сирию для эвакуации сирийских баз
Что случилось с российским судном?
Российский сухогруз «Урса Майор» проходит через пролив Босфор в Стамбуле, Турция, 11 апреля / Фото: Reuters / Others
25 декабря 2024 г.

Компания «Оборонлогистика» заявила о террористической атаке на российский сухогруз Ursa Major в Средиземном море 23 декабря 2024 года.

«По показаниям членов экипажа судна, в 11:50 по местному времени произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», — говорится в сообщении компании.

По данным «Оборонлогистики», сухогруз грузоподъемностью 9,5 тыс. тонн следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом в 806 тонн, включая два портальных крана (686 тонн), крановые ковши (27 тонн), трюмные крышки (91 тонна), контейнер с ЗИП (2 тонны) и 129 пустых контейнеров.

В результате происшествия судно ушло под воду в международных водах Средиземного моря, в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать 14 членов экипажа в Картахену, поиски двух моряков продолжаются.

Главное управление разведки (ГУР) Украины утверждает, что судно на самом деле направлялось в Сирию для вывоза российского «оружия и оборудования» после падения режима Башара Асада. Это заявление появилось в Telegram-канале ГУР после прохождения судном Гибралтарского пролива.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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