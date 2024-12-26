По сообщению израильской газеты Yedioth Ahronot, посол Ватикана Нунций Адольфо Иллана был вызван в Министерство иностранных дел Израиля. В ходе встречи израильская сторона выразила недовольство словами папы Франциска, прозвучавшими в последние дни.

Папа Римский Франциск назвал действия Израиля в Газе «жестокостью» и осудил разрушение гражданских объектов. 22 декабря во время традиционной воскресной молитвы он заявил: «С болью думаю о Газе — о детях, убитых выстрелами, о разрушенных школах и больницах. Это большая жестокость».

Днем ранее, 21 декабря, Франциск вновь обратил внимание на гуманитарную катастрофу в Газе.

«Вчера бомбили детей. Это не война, это жестокость. Это ранит сердце», — сказал папа.

Согласно заявлению палестинского министерства здравоохранения, число погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 45 361 человека, включая 17 492 детей и 11 979 женщин. За последние 24 часа в результате «трех массовых убийств», совершенных израильской армией, погибли еще 23 человека, 39 получили ранения.

Общее число раненых составляет 107 803. В заявлении также подчеркивается, что под завалами и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Медицинские бригады и сотрудники гражданской обороны не могут добраться до них из-за препятствий, создаваемых израильскими силами.