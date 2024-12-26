Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи инициировала процесс импичмента исполняющего обязанности президента Хана Док Су. Голосование запланировано на пятницу. Причиной стал его отказ назначить конституционных судей, поддержанных парламентом в четверг.

Лидер фракции Демократической партии Пак Чхан Дэ заявил: «Хан Док Су показал, что не имеет ни квалификации, ни воли для защиты Конституции».

Если импичмент будет одобрен, исполняющим обязанности президента станет министр финансов.

Кризис в стране обострился после того, как 14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Конституционный суд рассматривает вопрос о его окончательной отставке.

Политическое противостояние началось 3 декабря, когда Юн Сок Ёль ввел военное положение, запрещавшее протесты и забастовки, а также вводил военно-полевые трибуналы. Решение вызвало массовые протесты в Сеуле и парламенте, где депутаты проголосовали за отмену указа.

Юн Сок Ёль отверг обвинения в мятеже, назвав введение военного положения «политическим решением». Оппозиция, по его словам, злоупотребляет процедурой импичмента, чтобы дестабилизировать власть.