ПОЛИТИКА
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Новый президент — новый импичмент
Главная оппозиционная партия Южной Кореи инициировала импичмент исполняющего обязанности президента Хана Док Су из-за отказа назначить конституционных судей
Новый президент — новый импичмент
Хан Док Су / Фото: Reuters
26 декабря 2024 г.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи инициировала процесс импичмента исполняющего обязанности президента Хана Док Су. Голосование запланировано на пятницу. Причиной стал его отказ назначить конституционных судей, поддержанных парламентом в четверг.

Лидер фракции Демократической партии Пак Чхан Дэ заявил: «Хан Док Су показал, что не имеет ни квалификации, ни воли для защиты Конституции».

Если импичмент будет одобрен, исполняющим обязанности президента станет министр финансов.

Кризис в стране обострился после того, как 14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля. Конституционный суд рассматривает вопрос о его окончательной отставке.

Политическое противостояние началось 3 декабря, когда Юн Сок Ёль ввел военное положение, запрещавшее протесты и забастовки, а также вводил военно-полевые трибуналы. Решение вызвало массовые протесты в Сеуле и парламенте, где депутаты проголосовали за отмену указа.

Юн Сок Ёль отверг обвинения в мятеже, назвав введение военного положения «политическим решением». Оппозиция, по его словам, злоупотребляет процедурой импичмента, чтобы дестабилизировать власть.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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