Объем поставок газа из России в Европу за 11 месяцев текущего года достиг примерно 50 млрд кубометров. Этот показатель на 18-20 процентов выше, чем в 2023 году. Такие данные озвучил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Суммарно трубопроводного газа и сжиженного природного газа за 11 месяцев наверное, это порядка 50 млрд кубических метров газа было поставлено», — сообщил Новак.

Он подчеркнул, что российский газ остается наиболее выгодным для Европы как в плане стоимости, так и логистики.

По его словам, цены на газ в Европе резко выросли. Это связано с прогнозами дефицита и неопределенностью поставок через украинский маршрут.

«Цены на споте, на биржах очень серьезно выросли и на сегодняшний день составляют порядка 490-500 долларов за 1 тыс. куб. м газа. Это высокий уровень, потому что традиционно средний уровень был гораздо ниже — 250-300 долларов», — отметил Новак.

Вопрос транзита газа через Украину пока остается нерешенным. Новак заявил, что Европа заинтересована в сохранении этого маршрута. Однако дальнейшие поставки зависят от соглашения между Евросоюзом и Киевом.

«Мы в свою очередь всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов», — добавил он.

Срок действия текущего соглашения о транзите газа через Украину истекает 1 января 2025 года.