В предрождественский вечер старый город Дамаска наполнен непривычным оживлением. Колокольный звон мелькитской греко-католической церкви разносится по узким улочкам, а у входа в храм собираются прихожане. Эта картина могла бы показаться обыденной, если бы не контекст — всего несколько месяцев назад подобное было трудно представить.

Новая администрация Сирии, пришедшая к власти после падения режима Башара Асада, с первых дней начала посылать четкие сигналы религиозным меньшинствам страны. Вместо апокалиптических пророчеств недоброжелателей о скорой конфронтации новые сирийские власти выбрали путь диалога и прагматизма.

«Подобно тому, как мы празднуем рождение Христа, это будет рождением новой Сирии», — эти слова, произнесенные во время рождественской службы, отражают осторожный оптимизм христианской общины. Объявление 25 и 26 декабря официальными выходными днями стало одним из первых символических жестов нового руководства.

В Алеппо, втором по величине городе страны, празднование Рождества приобрело особое значение. Католическая церковь, украшенная огнями и праздничными декорациями, приняла сотни верующих. Этот праздник стал не просто религиозным событием, но и символом возрождающейся стабильности.

Диалог с меньшинствами не ограничивается христианской общиной. В районе Джабаль аль-Суммак провинции Идлиб власти провели встречи с представителями друзской общины и пообщали обеспечить безопасность и будущее участие в общественной жизни. Особенно показательным стал мирный переход власти в Саламии, где проживает значительная исмаилитская община.

«Мы не хотим мести. Давайте все жить вместе в мире», — эти слова одной из прихожанок дамасской церкви, Аффаф Аккы, отражают общее настроение. Примечательно, что представители сил безопасности новой администрации посетили церковь под конец службы — жест, демонстрирующий уважение к религиозным традициям.

Визит ливанского друзского лидера Валида Джумблата в Дамаск и его встреча с новым руководством стали еще одним показателем меняющейся динамики в регионе. «Мы приветствуем сирийский народ за их великие победы и приветствуем вашу борьбу за освобождение от гнета и тирании», — заявил Джумблат во время встречи.

Особого внимания заслуживает подход властей к алавитам — общине, обремененной историческими связями с режимом Асада. Новая администрация уже пообещала, что никто не подвергнется преследованиям без надлежащего судебного процесса и четких доказательств правонарушений.

Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации в новой Сирии, особенно в вопросах защиты прав меньшинств и женщин. Западные страны уже выразили готовность поддержать Сирию, где будут равноправно представлены все меньшинства.

Значительную роль в процессе стабилизации играет Турция. Во время встречи с Джумблатом президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопросы защиты прав меньшинств в Сирии. Как отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Дамаск, «необходимо построить страну, где ни одна этническая группа не будет исключена из общественной жизни».

Показательно, что в новом правительстве Сирии создано Управление по делам меньшинств. Его координатор Башир аль-Али дал четкие гарантии всем меньшинствам, включая христиан, что их жизни, имущество, места поклонения и свободы будут защищены. «Подобно Идлибу, этот город — ваш дом, где вы вольны жить свободно и с достоинством. Ваша безопасность и права столь же важны для нас, как и права всех остальных сирийцев», — подчеркнул он.

Эти заявления подкрепляются реальными действиями: после перехода Алеппо под контроль новых властей не было зафиксировано значительных нарушений прав меньшинств. Более того, новый лидер Сирии Ахмед аш-Шара в беседе с друзской делегацией подчеркнул, что новая эпоха в Сирии будет «свободной от сектантства, где ни одна конфессия не будет исключена».

Сирия стоит на перепутье. Первые шаги нового руководства — от взаимодействия с меньшинствами до сдержанного подхода к социальным нормам — отражают прагматичный сдвиг в управлении страной. Однако настоящим испытанием станет способность институционализировать эти ранние жесты через конкретные политические меры и правовые механизмы.

Успех этих изменений будет зависеть не только от политической воли руководства, но и от готовности всех общин участвовать в процессе примирения. После долгих лет конфликта и разделения появился шанс построить более инклюзивное и справедливое будущее, отражающее многообразие сирийского общества.