В результате израильских атак погибли по меньшей мере четыре человека, еще 21 получил ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары: «Мы только начинаем». Министр обороны Израиля Йоав Галант добавил: «Мы будем охотиться на всех лидеров хуситов». Израильские силы заявили, что удары были направлены на «военную инфраструктуру», используемую хуситами для атак.

**19:17В четверг вечером израильские военные самолеты совершили новую серию авиаударов по территории Йемена. Как сообщают израильские СМИ, удары были нанесены по стратегически важным объектам в Санe и порту Ходейда на западе страны.

По данным израильского телеканала KAN, одной из целей атак стал аэропорт в Санe, а также портовые сооружения. 12-й канал утверждает, что среди целей были электростанции, но других деталей не сообщалось.

Авиаудары совпали с выступлением лидера хуситов Абдель-Малика аль-Хуси в прямом эфире по телевидению. Йеменский телеканал Al-Masirah подтвердил атаки, но подробности о целях и последствиях не предоставил.

Местный источник сообщил изданию 26 September, что удары также наносились ВВС США и Великобритании, в частности по диспетчерской башне аэропорта в Санe.

Это уже четвертая серия израильских атак на позиции хуситов в Йемене с момента начала войны в Газе в октябре 2023 года.

Хуситы активно атакуют грузовые суда связанные с Израилем или принадлежащие ему в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, где число погибших в результате агрессии Тель-Авива уже превысило 45 тыс. человек.