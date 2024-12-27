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Франция покидает Чад
Франция выводит свои войска из Чада после расторжения соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности
Франция покидает Чад
Франция выводит войска из Чада / Фото: Reuters
27 декабря 2024 г.

Франция начала вывод своих войск из Чада, о чем сообщил Генеральный штаб страны в своем заявлении на платформе X. Французская военная база в городе Файя была официально передана под контроль армии Чада.

Ранее, 28 ноября, правительство Чада заявило о разрыве соглашения с Францией, заключенного для укрепления сотрудничества в области безопасности и обороны.

Сразу после этого французские военные подразделения и боевые самолеты начали покидать территорию страны.

Власти Чада потребовали, чтобы вывод всех 1000 французских военных, дислоцированных в стране, был завершен до 31 января.

По данным источников RFI, первоначальный график вывода войск, предусматривавший завершение операции к марту, был отклонен как затяжной.

«Семь недель только на вывод тысячи солдат и техники — это нереально», — заявил французский военный источник, назвав ситуацию попыткой давления со стороны жесткого крыла чадского правительства.

10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция уже начала вывод своих истребителей из Чада. Это стало продолжением решения властей республики, которые две недели назад объявили о расторжении соглашения с Парижем.

В конце ноября глава МИД Чада Абдераман Куламалла подчеркнул, что Франция должна вывести свой контингент после разрыва договора.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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