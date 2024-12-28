Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Одилжон Тожиев выступил с осуждением заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, направленных в адрес узбекских чиновников, включая бывших. Тожиев назвал это вмешательством во внутренние дела страны.

В своем телеграм-канале представитель партии «Миллий тикланиш» заявил, что подобные действия могут нанести ущерб дружественным отношениям между двумя странами и их народами.

«Прошу Генеральную прокуратуру Российской Федерации дать правовую оценку ситуации, связанной с угрозой Рамзана Кадырова узбекистанским чиновникам», — отметил депутат.

Он также потребовал от главы Чеченской Республики принести публичные извинения народу Узбекистана за свои заявления.

«Если он друг, он должен оказать практическую помощь в нахождении Беслана Расаева и Шамиля Темирханова, объявленных в розыск Генеральной прокуратурой Узбекистана, и передать их Узбекистану», — добавил Тожиев.

Кадыров ранее прокомментировал покушение на бывшего руководителя Департамента информационной политики Администрации президента Комила Алламжонова, заявив, что версия о «чеченском следе» поддерживается западными СМИ. Он призвал узбекские власти проверить работу правоохранительных органов и подчеркнул недопустимость подобных медийных атак.

Узбекская Генпрокуратура объявила в розыск двух россиян по делу о покушении на Алламжонова. Им предъявлены обвинения в незаконном въезде и выезде из страны, несообщении о преступлении и незаконном обороте оружия.