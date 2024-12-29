В Египте на побережье Красного моря в Египте акула напала на итальянских туристов, лишив жизни одного и ранив другого. Об этом сообщили власти Египта, а затем и Италии, подтвердив национальность пострадавших.

Согласно заявлению египетских властей, инцидент произошел в северной части Марса-эль-Алама — курорта южной части египетского побережья Красного моря. Погибшему было 48 лет. Пострадавшему, который был госпитализирован в больницу Порт-Галиба, 69 лет.

Атака случилась в глубоких водах, за пределами разрешенной зоны для купания. После происшествия власти закрыли доступ к морю в этом районе на двое суток.

Красное море — популярное направление для туристов благодаря своему подводному миру, который привлекает дайверов со всего мира. Однако нерегулируемое строительство, чрезмерный вылов рыбы и небрежное отношение к экологии приводят к изменению поведения акул, что повышает риск нападений.

В июне 2023 года у курорта Хургада в результате нападения акулы погиб россиянин. Подобные случаи в Красном море происходят почти ежегодно, что вызывает обеспокоенность экспертов.

В прошлом месяце Марса-эль-Алама уже оказывалась связана с другими печальными новостями — тогда волна перевернула лодку с туристами. В результате погибли не менее четырех человек.