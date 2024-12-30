Новые власти Сирии смогли свергнуть режим Башара Асада и начать переговоры с Западом о восстановлении доверия к стране. Однако самый главный вопрос остается открытым — где найти источники дохода.

Один из таких источников, который снабжал Сирию твердой валютой еще до войны — нефтяные месторождения. Проблема одна — нефтеносные поля находятся в основном на северо-востоке Сирии, который контролируют террористы PKK/YPG.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), нефть когда-то была основой экономики Сирии, принося $3–5 млрд в год. Это почти половина всех экспортных доходов страны. Однако после начала гражданской войны в 2011 году санкции и территориальные потери лишили Дамаск контроля над своими северо-восточными нефтяными месторождениями. Эта потеря в сочетании с международной изоляцией привела к тому, что экономика страны лежит в руинах.

В 2011 году, до начала гражданской войны в Сирии, ВВП страны превышал $67,5 млрд. В глобальном рейтинге по этому показателю страна занимала 68-е место среди 196 государств мира, находясь на одном уровне с Парагваем и Словенией.

В 2023 году ВВП Сирии упал до $9 млрд — это 129 место в таблице, на одном уровне с беднейшими странами мира — Чадом, Бурунди и Нигером. По ВВП на душу населения — около $1600 на человека — Сирия также занимает последние строчки рейтинга.

До войны в Сирии проживали более 21 млн человек. Около 6 млн из них вынуждены были бежать за пределы страны, еще около 7 млн стали внутренне перемещенными лицами, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Инфляция еще больше усугубила кризис. До войны один доллар обменивался на 50 сирийских фунтов. К концу 2024 года обменный курс упал до 13 тыс. фунтов за доллар, что сделало базовые операции громоздкими. Теперь предприятия полагаются на счетные машины для обработки больших стопок практически обесцененной валюты.

Падение режима Башара Асада принесло некоторое экономическое облегчение. Местные владельцы бизнеса сообщают о снижении цен, отчасти из-за отмены сборов, связанных с коррупцией. Товары, которые ранее ввозились контрабандой, теперь поступают на рынки более свободно, что свидетельствует о постепенных улучшениях.

Однако путь к выздоровлению труден. По оценкам Всемирного банка, потери ВВП Сирии только с 2011 по 2016 год составили $226 млрд — в четыре раза больше ВВП страны в 2010 году. Сегодня почти все сирийцы живут за чертой бедности: 75% выживают менее чем на $3,65 в день, а 33% — в условиях крайней нищеты, получая менее $2,15 в сутки.

Ключевая задача для новых властей Сирии прямо сейчас — вернуть контроль над нефтяными месторождениями, чтобы получить источник ресурсов и начать восстановление страны.