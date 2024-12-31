В 2024 году Украина получила более $41,7 млрд помощи из-за рубежа, сообщил 30 декабря министр финансов страны Сергей Марченко. Он подчеркнул, что эти средства составили до трети всего украинского бюджета.

Помощь от западных (но и не только) партнеров позволила Киеву обеспечить стабильное финансирование социальных программ, несмотря на значительные расходы на оборону.

«В этом году мы полностью профинансировали пенсии, зарплаты в сфере образования и здравоохранения, а также гуманитарные нужды благодаря поддержке наших партнеров», — заявил Марченко в телевизионном обращении.

Кто главные доноры Украины?

Евросоюз остается ключевым донором Киева. Всего с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года ЕС выделил Украине более $118 млрд. Крупнейшим европейским спонсором Киева стала Германия — за два года войны она выделила более $15 млрд.

США на втором месте по объемам помощи — с 2022 года они предоставили Украине более $64 млрд военной помощи.

27 декабря Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило $485 млн гуманитарной помощи в рамках программы PEACE in Ukraine. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что эти средства пойдут на покрытие социальных расходов государственного бюджета.

Между тем военная помощь продолжает поступать, и указанные Марченко цифры еще не окончательные. США 30 декабря объявили о пакете помощи в $2,5 млрд, включающем боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, артиллерийские снаряды и ракеты Stinger. Эта помощь будет изъята из имеющихся запасов Пентагона, чтобы обеспечить быструю доставку до завершения срока полномочий администрации Байдена 20 января.

С приближением окончания срока администрации Байдена растет беспокойство о том, кто поддержит Украину, если США урежут финансирование. Избранный президент Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на переговорах с Россией — это вызывает опасения, что Вашингтон может сократить помощь Киеву.