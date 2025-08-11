В Тульской области из-за ударов дронов ВСУ погибли два человека, трое пострадали. Есть двое пострадавших в Брянской области. В Пензенской области было закрыто небо, в ряде регионов объявлена опасность атаки.

Рано утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и сбили семь украинских беспилотников над Нижегородской и Белгородской областями.

За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом.