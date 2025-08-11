ВОЙНА В УКРАИНЕ
Атака украинских беспилотников на Россию
Есть убитые и пострадавшие
Атака украинских беспилотников на Россию / AA
11 августа 2025 г.

Российские силы противовоздушной обороны утром 11 августа сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Несколькими минутами ранее Собянин сообщил о трех дронах, летевших в сторону Москвы.

В ночь на 11 августа украинские беспилотники атаковали и другие российские регионы.

В Тульской области из-за ударов дронов ВСУ погибли два человека, трое пострадали. Есть двое пострадавших в Брянской области. В Пензенской области было закрыто небо, в ряде регионов объявлена опасность атаки.

Рано утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и сбили семь украинских беспилотников над Нижегородской и Белгородской областями.

За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом.

