Российские силы противовоздушной обороны утром 11 августа сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Несколькими минутами ранее Собянин сообщил о трех дронах, летевших в сторону Москвы.
В ночь на 11 августа украинские беспилотники атаковали и другие российские регионы.
В Тульской области из-за ударов дронов ВСУ погибли два человека, трое пострадали. Есть двое пострадавших в Брянской области. В Пензенской области было закрыто небо, в ряде регионов объявлена опасность атаки.
Рано утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и сбили семь украинских беспилотников над Нижегородской и Белгородской областями.
За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом.