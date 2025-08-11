Владимир Зеленский заручился поддержкой Евросоюза и НАТО, стремясь попасть за стол переговоров на грядущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Саммит пройдет 15 августа на Аляске и может стать попыткой двух лидеров диктовать условия завершения войны, минуя Киев. Именно поэтому Зеленский, а вместе с ним и европейские лидеры, намерены потребовать от Трампа позвать на саммит и украинскую сторону, пишет Reuters.
Глава Белого дома, весь прошлый месяц грозивший новыми санкциями против Москвы, 8 августа неожиданно объявил о встрече с Путиным. При этом Трамп допустил участие Зеленского, но пока, по данным Reuters, подготовка идет только к двустороннему формату.
Да и Кремль на прошлой неделе отверг идею встречи с украинским президентом в краткосрочной перспективе, уточнив, что «надо подготовить условия».
Однако Зеленский против такого подхода. Украинский лидер предупредил: любые решения без учета мнения Киева будут «мертворожденными».
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас повторила слова Зеленского: без участия Киева и Брюсселя любая сделка лишена смысла. В НАТО также заявили, что Украина сама должна определять свое будущее и оставаться суверенным государством.
Лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии также выступили против того, что только США и Россия будут решать судьбу конфликта.
Как отмечает издание, Трамп уже намекнул на «обмен территориями», но не стал уточнять, по какому принципу он произойдет. Это усилило страхи Киева потерять часть земель.
Москва контролирует почти пятую часть Украины, включая Крым и четыре частично оккупированные области. Пророссийские аналитики уже обсуждают варианты обмена территориями, хотя независимых подтверждений этим планам нет.
В Киеве и Европе опасаются, что Трамп, желая закрепить за собой славу миротворца и наладить выгодные сделки с Россией, может заключить соглашение в ущерб Украине. Reuters называет единую позицию с ЕС «главным ресурсом» страны в борьбе за участие в переговорах.