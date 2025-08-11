Владимир Зеленский заручился поддержкой Евросоюза и НАТО, стремясь попасть за стол переговоров на грядущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Саммит пройдет 15 августа на Аляске и может стать попыткой двух лидеров диктовать условия завершения войны, минуя Киев. Именно поэтому Зеленский, а вместе с ним и европейские лидеры, намерены потребовать от Трампа позвать на саммит и украинскую сторону, пишет Reuters.

Глава Белого дома, весь прошлый месяц грозивший новыми санкциями против Москвы, 8 августа неожиданно объявил о встрече с Путиным. При этом Трамп допустил участие Зеленского, но пока, по данным Reuters, подготовка идет только к двустороннему формату.

Да и Кремль на прошлой неделе отверг идею встречи с украинским президентом в краткосрочной перспективе, уточнив, что «надо подготовить условия».

Однако Зеленский против такого подхода. Украинский лидер предупредил: любые решения без учета мнения Киева будут «мертворожденными».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас повторила слова Зеленского: без участия Киева и Брюсселя любая сделка лишена смысла. В НАТО также заявили, что Украина сама должна определять свое будущее и оставаться суверенным государством.