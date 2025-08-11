Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией о прекращении войны в Украине должно включать Киев и Евросоюз. Ее требование прозвучало в преддверии запланированной на 15 августа встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
«США имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — заявила Каллас.
Глава европейской дипломатии объявила о созыве на 11 августа встречи министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения дальнейших шагов по Украине. Каллас категорически выступила против территориальных уступок Киева.
«В то время как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине», — подчеркнула верховный представитель ЕС.
Каллас предупредила, что «соглашение не должно стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы». По ее словам, «история нарушения Россией своих обещаний и договоров породила глубокое недоверие по обе стороны Атлантики».
Одновременно верховный представитель ЕС выразила надежду, что «давление США на Москву может переломить ход войны».
Позицию Каллас поддержали ведущие европейские лидеры. 10 августа президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александер Стубб, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, главы правительств Италии и Польши Джорджа Мелони и Дональд Туск, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместное заявление с аналогичными требованиями.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал декларацию европейских лидеров.