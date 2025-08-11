Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое соглашение между США и Россией о прекращении войны в Украине должно включать Киев и Евросоюз. Ее требование прозвучало в преддверии запланированной на 15 августа встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

«США имеют возможность заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — заявила Каллас.

Глава европейской дипломатии объявила о созыве на 11 августа встречи министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения дальнейших шагов по Украине. Каллас категорически выступила против территориальных уступок Киева.

«В то время как мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право ясно: все временно оккупированные территории принадлежат Украине», — подчеркнула верховный представитель ЕС.