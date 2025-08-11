Европейские политики спешат поговорить с Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. По данным агентства Bloomberg, лидеры ЕС недовольны тем, что их, по сути, оставили за бортом и не дадут решать судьбу Украины.

На этом фоне главы Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, председатель Еврокомиссии и президент Финляндии выпустили совместное заявление: мир в Украине невозможен без участия Киева.

Генсек НАТО Марк Рютте дипломатично заявил, что саммит на Аляске проверит, готов ли Путин реально завершить войну. Он подчеркнул: Украина сама решает свое будущее и должна оставаться суверенной. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас добавила: любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и Евросоюз, ведь это вопрос безопасности всего континента.

По данным Bloomberg, в минувшие выходные дипломаты США, Украины и Европы провели напряженные консультации. В Лондоне 9 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с главой британского МИД Дэвидом Лэмми. Агентство отмечает, что представитель Лондона пытался убедить Вэнса учитывать интересы Украины на предстоящем саммите с Путиным. Однако однозначного ответа от американцев по этому поводу пока не было.

На следующий день ЕС собрал послов для брифинга, а министры иностранных дел Союза назначили экстренную онлайн-встречу на понедельник. Главная повестка — заставить Трампа занять жесткую позицию и не идти на уступки в переговорах с Путиным.