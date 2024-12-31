Российская армия в 2024 году продвигалась гораздо более быстрыми темпами, нежели годом ранее. За год войска России смогли захватить 214 населенных пунктов в ходе военных действий в Украине и в Курской области, отчитались 31 декабря в Минобороны РФ.

Больше всего территорий — 157 населенных пунктов — оказалось под контролем России в Донецкой области. Среди них Клещеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово, Бердычи, Очеретино, Соловьево и Новокалиново. Российские военные подбираются к Покровску — это стратегически самый важный город области, связывающий весь юго-восток Украины. По данным Минобороны РФ, войска находятся уже в 4-5 км от Покровска.

На данный момент Россия контролирует около 20% территории Украины, включая аннексированный в 2014 году Крым, большую часть Донбасса и значительные части Запорожской и Херсонской областей.

В Курской области в октябре российские войска заняли деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, а в декабре — села Дарьино, Плехово и Новоивановка. Под контролем Украины в августе было более 40% региона. Однако сейчас украинские военные потеряли большинство территориальных приобретений, но все еще удерживают значительные площади Курской области.

В Луганской области под контроль России перешли стратегические населенные пункты — Невское, Макеевка и Розовка.

Самые значительные территориальные успехи РФ были достигнуты в сентябре, когда российская армия заняла 36 населенных пунктов. Среди них Новогродовка, Украинск, Птичье, Выемка, Скучное, Карловка, Пречистовка и другие. В декабре было взято более 30 населенных пунктов, большинство из которых находятся в Донецкой области.

По данным агентства Reuters, в октябре-ноябре текущего года российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с начала войны. Особенно значительные успехи отмечены в южной части Донбасса. С 20 по 27 октября Россия заняла 196 квадратных километров украинской территории. Это самое большое еженедельное продвижение с начала 2022 года.