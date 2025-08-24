Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности Москвы продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.
«Состоялось уже три раунда. Владимир Владимирович Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс. Для этого мы предложили повысить уровень делегаций, которые встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения президента России Владимира Владимировича Путина и (президента Украины) Владимира Зеленского», — сказал Лавров.
Он уточнил, что речь идет о вопросах гуманитарного, военного и политического характера.
По словам министра, российская сторона ранее предложила создать три рабочие группы, включая политическую.
«Прошло уже больше месяца, а ответа от украинской стороны нет», — подчеркнул Лавров.
Он заявил, что и президент России, и президент США хотят мира в Украине, в то время как европейские политики, по его словам, демонстрируют противоположную позицию.
«Мы хотим мира в Украине. Мира в Украине хочет и президент США Трамп. Реакция на встречу в Анкоридже, визит этих европейских представителей в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют — «победа», «поражение» и так далее», — отметил Лавров.
Комментируя заявления Владимира Зеленского, министр сказал, что украинский лидер «играет, не заботясь о содержании», когда называет встречу с Путиным своей первоочередной задачей.
«Когда Зеленский говорит, что первоочередной задачей является его встреча с президентом России Владимиром Путиным, он, по сути, играет, и играть у него получается очень хорошо, ведь он во всем любит театральность, не заботясь о содержании», — заявил Лавров.
Он добавил, что на саммите в Анкоридже тема возможной встречи Путина и Зеленского не обсуждалась и была поднята позже «экспромтом».
По словам министра, Москва признает Зеленского «главой режима» и готова контактировать с ним в этом качестве, однако по конституции он якобы «нелегитимен».
Лавров также подчеркнул, что гарантии безопасности в рамках украинского урегулирования должны приниматься на основе консенсуса, учитывающего интересы России.
Касаясь информации о нанесенном Россией ударе по заводу, принадлежащему американской компании, министр заявил: «Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными».