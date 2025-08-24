ВОЙНА В УКРАИНЕ
Вэнс рассказал об «уступках России»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия согласилась отказаться от части требований по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс / AP
24 августа 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва пошла на «значительные уступки» Вашингтону в вопросе войны в Украине. По его словам, речь идет о признании невозможности установить в Киеве «марионеточный режим» и готовности к обсуждению гарантий безопасности для Украины. 

«Я думаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они на самом деле были готовы проявить гибкость в отношении некоторых своих основных требований, о которых они говорили, что было бы необходимо для прекращения войны», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC. 

Он отметил, что полного согласия пока нет, иначе война была бы завершена.  

«Мы добросовестно участвуем в этом дипломатическом процессе, мы пытаемся договориться с россиянами и украинцами, насколько это возможно», — заявил вице-президент. 

По его словам, Россия отказалась от части первоначальных целей, включая намерение сменить власть в Киеве, и признала необходимость гарантий безопасности для Украины.  

«Я не говорил, что они уступили во всем, но то, на что они согласились, — это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны, они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это, конечно, было главным требованием в начале, и, что важно, они признали, что будет гарантирована определенная безопасность», — сказал Вэнс. 

При этом он подчеркнул, что уступок по вопросам территорий с российской стороны нет. 

В том же интервью Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится в течение шести месяцев.  

«Не более», — добавил он. 

 

