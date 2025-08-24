Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические попытки по прекращению войны в Украине сталкиваются с серьезными трудностями. Его слова приводит издание Die Presse.

По словам Мерца, Германия и Европейский Союз за последние недели предприняли самые масштабные дипломатические шаги с начала конфликта.

«Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия», — подчеркнул он.

Мерц отметил, что достижение мира в Украине потребует долгосрочной приверженности. Он предупредил, что учитывая заявления президента РФ Владимира Путина, эта задача останется сложной на протяжении недель или даже месяцев.

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне выразиться так: мы на десятикилометровой дистанции и, возможно, пробежали первые 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении», — сказал немецкий канцлер.