Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические усилия по Украине дали лишь минимальный результат и путь к миру остается долгим
Канцлер Германии Фридрих Мерц / AP
24 августа 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические попытки по прекращению войны в Украине сталкиваются с серьезными трудностями. Его слова приводит издание Die Presse. 

По словам Мерца, Германия и Европейский Союз за последние недели предприняли самые масштабные дипломатические шаги с начала конфликта.  

«Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия», — подчеркнул он. 

Мерц отметил, что достижение мира в Украине потребует долгосрочной приверженности. Он предупредил, что учитывая заявления президента РФ Владимира Путина, эта задача останется сложной на протяжении недель или даже месяцев. 

«Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне выразиться так: мы на десятикилометровой дистанции и, возможно, пробежали первые 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении», — сказал немецкий канцлер. 

Как уточняет Die Presse, Мерц принимал участие в многосторонних переговорах с лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств. На встрече, по данным издания, переговоры прерывались, когда президент США Дональд Трамп позвонил Путину. 

Позже Мерц допустил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер могут провести встречу в течение ближайших двух недель. 

По данным опросов в Германии, большинство граждан считают, что канцлер не обладает достаточным влиянием на президента США по вопросам, связанным с войной в Украине. 

 

