Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам по случаю 34-й годовщины независимости страны подчеркнул, что будущее Украины будет определять только ее народ.
«Нам нужен справедливый мир. Какое будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Считает Украину равной», — сказал он.
Зеленский выступил на Майдане Независимости в Киеве, назвав его символом свободы и стойкости украинцев. Он отметил, что Монумент Независимости, укрепленный железобетонным каркасом, отражает несгибаемость Украины перед лицом российской агрессии. По его словам, «нулевой километр», от которого отсчитываются расстояния до Донецка, Луганска и Крыма, символизирует единство страны.
Глава государства заявил, что за 1278 дней войны Украина доказала свою силу, разрушив миф о «второй армии мира».
«Украина имеет характер, каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и сильные руки, обожженные огнем и временем, но способные держать щит и защищать свое», — сказал Зеленский.
Он поблагодарил военных, волонтеров, врачей, учителей и всех граждан за вклад в защиту независимости, подчеркнув, что «независимость сегодня закаляется на поле боя, спасает жизни в больницах и работает на оборонных предприятиях».
Президент напомнил о прощаниях с погибшими героями, о поле памяти с тысячами маленьких флажков и сравнил философию Украины с образом казака Мамая — «человека свободного, который может взять кобзу, но всегда держит саблю рядом».
Зеленский подчеркнул, что Украина научилась отвечать на удары: «Когда Россия хочет захватить Сумщину, наши Вооруженные силы появляются на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, горят его НПЗ. Это справедливость».
Он отметил, что страна стала равноправным партнером для мира: «Украина за сутки может объединить лидеров мира. С ней хотят производить дроны Америка и весь мир. Она восстановила единство Европы и США».
Президент выразил уверенность, что Украина получит прочные гарантии безопасности и построит сильное европейское государство.
«Ради такой цели стоит жить. За это мы стоим. С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!», — завершил речь Зеленский.