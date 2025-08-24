Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам по случаю 34-й годовщины независимости страны подчеркнул, что будущее Украины будет определять только ее народ.

«Нам нужен справедливый мир. Какое будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Считает Украину равной», — сказал он.

Зеленский выступил на Майдане Независимости в Киеве, назвав его символом свободы и стойкости украинцев. Он отметил, что Монумент Независимости, укрепленный железобетонным каркасом, отражает несгибаемость Украины перед лицом российской агрессии. По его словам, «нулевой километр», от которого отсчитываются расстояния до Донецка, Луганска и Крыма, символизирует единство страны.

Глава государства заявил, что за 1278 дней войны Украина доказала свою силу, разрушив миф о «второй армии мира».

«Украина имеет характер, каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и сильные руки, обожженные огнем и временем, но способные держать щит и защищать свое», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил военных, волонтеров, врачей, учителей и всех граждан за вклад в защиту независимости, подчеркнув, что «независимость сегодня закаляется на поле боя, спасает жизни в больницах и работает на оборонных предприятиях».