Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение возле Актау, получил двойной удар в российском воздушном пространстве: сначала был выведен из строя системой радиоэлектронной борьбы, а затем поврежден огнем с земли над Чечней. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире национального телевидения.

«Факты говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли», — заявил Алиев.

По его словам, самолет был подбит не преднамеренно, а в результате ошибки. Особое возмущение у Баку вызвали первоначальные версии российской стороны. «Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос», — подчеркнул президент.

Расследование авиакатастрофы продолжается, и многие детали происшествия еще предстоит установить. В беседе с TRT на русском военный эксперт из Азербайджана Агил Рустамзаде рассказал о текущей стадии расследования и возможных версиях случившегося.

По словам эксперта, для полного выяснения обстоятельств трагедии потребуется не менее шести месяцев.

«Расследование включает опрос сотен свидетелей, анализ большого объема аудиозаписей и изучение множества документов различных ведомств», — отметил Рустамзаде.

На какой стадии находится расследование?

Как развивались события, связанные с крушением самолета, и на какой стадии находится расследование? Расследование авиационных происшествий — это сложный и длительный процесс, который может занять не менее шести месяцев. Оно включает опрос сотен свидетелей, анализ большого объема аудиозаписей и изучение множества документов различных ведомств.

Хотя предварительные версии уже озвучены, для точного определения всех обстоятельств и степени вины причастных сторон потребуется значительное время. Важно понять, были ли действия преднамеренными и почему не были реализованы меры, такие как режим «ковер» в аэропорту Грозного.

Черные ящики были переданы в Бразилию, в Международный авиационный центр (МАЦ) — для расследования предотвращения авиационных катастроф. Мы рассчитываем на объективный подход к их анализу. Казахстан проявил независимость в этом вопросе, не поддавшись давлению Российской Федерации. Расследование проводится с участием международных экспертов, включая турецких специалистов, чье участие также заслуживает отдельной благодарности.

Однако одним из главных препятствий может стать закрытость Российской Федерации, особенно в части предоставления данных, включая видеозаписи и аудиофайлы с аэродрома в Грозном и других локаций. С технической стороны по самолету мы ожидаем полной ясности, но выявление степени вины персонала и служб на территории России может быть затруднено из-за отсутствия доступа к необходимой информации.

Как вы оцениваете технические характеристики самолета Embraer 190, учитывая, что это современная модель от одной из ведущих авиационных компаний?

Все ключевые версии, которые можно было предварительно озвучить о самолете, уже были представлены, но окончательные выводы станут возможны только после расшифровки черных ящиков. Что касается Embraer 190, инцидент продемонстрировал его конструктивные преимущества и живучесть. Даже при серьезных повреждениях системы управления самолет продолжал полет, что позволило экипажу выполнить управляемое столкновение с землей. Именно благодаря этому удалось спасти множество жизней.

Cтоит отметить, что действия экипажа, который показал себя как профессионалы, стали в том числе возможны благодаря техническим характеристикам самолета, включая конструктивный запас прочности и аэродинамические возможности. Embraer 190, как двухдвигательный среднемагистральный пассажирский самолет, широко используется по всему миру и зарекомендовал себя как надежная и эффективная модель.

Ранее сообщалось, что использовались комплексы ПВО, такие как «Панцирь», и наземные силы вели огонь по целям в воздухе. Если речь идет о дронах, как подобное может привести к поражению гражданских лайнеров? И если предположить, что это была ошибка, как вообще возможно допустить такой сбой в системе?

Вы затронули важный и интересный вопрос. Сейчас даже поступают версии, что зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» могли быть выведены из общей системы противовоздушной обороны Российской Федерации и переданы в распоряжение главы Чечни Рамзана Кадырова. Если это так, возможно, персонал, управляющий комплексами, либо не был должным образом обучен, либо пренебрег протоколами взаимодействия с органами управления воздушным движением.

В условиях четкой координации силы ПВО всегда согласовывают свои действия с органами воздушного управления, чтобы исключить поражение гражданских объектов. Однако в данном случае остаются вопросы: насколько была налажена такая координация? Были ли осведомлены операторы «Панциря» о приближении гражданского самолета?

С точки зрения функциональных особенностей «Панциря», есть сценарии, при которых ошибка может быть неосознанной. Например, при низком уровне подготовки экипажа или использовании автоматического режима, в котором комплекс поражает все цели, воспринимаемые как враждебные.

Вероятно, силы ПВО находились в состоянии боевой готовности и, не имея полной информации о воздушной обстановке, могли поразить гражданский самолет, приняв его за угрозу.

Что касается предположений о передаче «Панцирей» вне централизованного управления, были также версии, что полная автономия региональных сил противоречит принципам организации противовоздушной обороны.

Вы правы, освоение зенитного ракетного комплекса, даже подготовленным личным составом, требует длительного времени и специфической подготовки. Вероятно, комплексы «Панцирь» вместе с их штатными расчетами из состава Вооруженных сил Российской Федерации могли быть переданы под оперативное управление в Чечне.

Однако возникает вопрос: насколько компетентен человек, отдающий команды на их использование? Руководитель, не обладающий глубокими знаниями в области противовоздушной обороны, мог дать указание стрелять по всем воздушным целям, что и привело к трагическим последствиям.

Опять же, для точного установления обстоятельств и выявления виновных потребуется анализ значительного объема данных.

Открытым остается вопрос, будет ли предоставлен доступ к этой информации.

Также нельзя исключать вероятность управляемой информационной кампании, в которой акцентируется роль главы Чечни. Вполне возможно, такая версия выдвигается целенаправленно, чтобы сделать его крайним в сложившейся ситуации.

Если «Панцирь» работал в рамках общей системы ПВО Российской Федерации, ответственность может лежать не только на региональном уровне, но и на центральном командовании. Ситуация требует дальнейшего изучения, особенно с учетом сложностей в доступе к полной и объективной информации.

Что касается главы Чечни, его эмоционального поведения, то он не совсем по-восточному себя ведет.

Сейчас многие страны, включая Азербайджан, приостановили полеты в ряд городов России. Но есть ли вообще эффективные меры, которые могут снизить риск таких трагедий в будущем? Какие дополнительные шаги могут быть предприняты для предотвращения подобных инцидентов?

Мы наблюдаем неадекватную реакцию со стороны Российской Федерации, что может существенно повлиять на добрососедские отношения между нашими странами. Отвечая на ваш вопрос, риск для полетов в воюющую страну, вероятно, будет только возрастать. Украинская армия значительно наращивает производство баллистических крылатых ракет дальнего действия и дронов, с помощью которых она будет продолжать атаки на территорию Российской Федерации.

Мы уже приостановили полеты в семь аэропортов северной части России, однако стоит не забывать, что в России проживает значительное количество азербайджанцев, у которых есть семьи, что затрудняет полный разрыв контактов. У нас также закрыты сухопутные границы по соображениям безопасности, поэтому необходимо найти баланс между обеспечением безопасности и возможностью наших граждан.

Воздушное пространство Российской Федерации с каждым днем становится все более опасным, и в будущем риски будут продолжать расти.

Что могли чувствовать пилоты, когда столкнулись с неожиданными изменениями в ходе полета. Ведь это были не военные, а гражданские пилоты. Могли ли они предположить, что причиной изменений мог быть враждебный объект или какое-то внешнее воздействие? Что могли они думать в тот момент?

Существует несколько версий, опубликованных российскими телеграм-каналами. Однако расшифровка телефонограммы радиосвязи между наземной службой и самолетом не позволяет точно определить причины решения экипажа, основанного на рекомендациях российской службы управления воздушным движением. Для более точных выводов нужно дождаться расшифровки черного ящика.

Что касается предположений экипажа, то первоначально они могли подумать, что по борту попали птицы. Однако, скорее всего, через минуту или две экипаж получил информацию о раненых членах экипажа, бортпроводниках и пассажирке. Это привело их к осознанию того, что это были не птицы, а нечто другое, что стало причиной повреждений.

Тем не менее, вряд ли гражданские пилоты могли предположить, что повреждение вызвано зенитной ракетой, артиллерийским снарядом или дроном. Для таких выводов требуется специфическое знание о поражающих элементах и факторах различных видов оружия. Однако очевидно, что экипаж понял, что это не были птицы, и, скорее всего, осознал это достаточно быстро.

Почему пилоты направились в Актау, а не в ближайшие аэропорты, в ту же Грузию, например, или не вернулись в Баку? Что могло повлиять на этот выбор, учитывая доступность других, возможно, более безопасных вариантов?

Почему был выбран Актау, а не Грузия или возвращение в Баку, на этот вопрос пока нет ясного ответа. Мы не располагаем полными данными о радиосвязи внутри самолета, а те данные, что есть, не дают точного понимания причин такого решения. Высказывались предположения о том, что это мог быть туман или другие погодные условия.

Что касается других вариантов, таких как Тбилиси, Баку или Астрахань, то для посадки в этих аэропортах также были приемлемые погодные условия. Например, в Махачкале погода тоже была подходящей для посадки.

Возможно, что решение о направлении полета в Актау было принято уже в районе Грозного. Для более точного ответа нужно дождаться расшифровки черного ящика, так как текущие фрагменты радиосвязи не дают объективной картины. Пока мы имеем лишь неполные данные о радиообмене, что не позволяет сделать окончательные выводы. Когда будет расшифрован весь текст записи черного ящика, мы сможем понять, о чем конкретно говорили пилоты и какие указания они получали от земли.