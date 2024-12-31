Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил закон о реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий в советский период. Этот документ охватывает тех, кто был осужден по политическим мотивам на основании Уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на территории Кыргызстана до 1961 года.

Согласно закону, к политическим репрессиям относятся решения, принятые в период с 1917 по 1953 годы на основе документов «О красном терроре», борьбы с басмачеством, признаков кулацкого хозяйства и других актов.

Однако реабилитации не подлежат кыргызстанцы, «в отношении которых в материалах уголовных дел имеется совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения их к ответственности за предательство», совершенное тем, кто принимал участие во Второй мировой войне 1941-1945 годов в рядах военнослужащих или командного состава.

По данным различных источников, в годы репрессий в Кыргызстане расстреляли от 20 до 40 тыс. человек. Среди них — 137 представителей интеллигенции, включая Торокула Айтматова, Иманалы Айдарбекова, Баялы Исакеева и Касыма Тыныстанова.

Этих людей признали «врагами народа» и казнили в ноябре 1938 года. Место их захоронения оставалось неизвестным более 50 лет и было найдено только спустя десятилетия.