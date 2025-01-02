Украина в ночь на 2 января экспортировала электроэнергию в Молдову, чтобы помочь соседней стране справиться с дефицитом в энергосистеме. Об этом сообщила молдавская государственная компания Energocom.

Энергокомпания отметила, что закупила электроэнергию у украинского «Энергоатома» для ночного покрытия дефицита. Это стало возможным благодаря избытку энергии в Украине в ночное время.

Проблемы с энергоснабжением в Молдове связаны с ограничением импорта на границе с Румынией. Из необходимых 650–800 МВт на границе доступно только 315 МВт. Часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского «Энергоатома» в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», - отметили в Energocom.

С конца 2022 года поставки российского газа в Молдову были сокращены до 5,7 млн кубометров в сутки. Весь объем направлялся в Приднестровье для бытовых нужд и генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС. Недавно президент Майя Санду предупредила, что с нового года страна может остаться без российского газа.

1 января «Газпром» полностью прекратил поставки газа в Молдову. Чтобы справиться с энергокризисом, правительство Молдовы 27 декабря ввело меры по снижению потребления электроэнергии в часы пик.