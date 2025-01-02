Лидер Китая Си Цзиньпин использовал свое новогоднее обращение, чтобы заверить граждан в устойчивости страны перед лицом экономических и геополитических вызовов, отмечает The Washington Post. Однако реальность для Китая в 2025 году остается непростой: растущая безработица, кризис в недвижимости, торговое давление США и напряженность вокруг Тайваня.

Си признал, что экономика сталкивается с серьезными трудностями. Инвестиции в недвижимость упали на 10,4% за 11 месяцев 2024 года, а рост ВВП может оказаться ниже правительственного прогноза в 5%. Хотя Всемирный банк улучшил свой прогноз до 4,9%, независимые оценки, такие как Rhodium Group, указывают на более скромные 2,4–2,8%.

На ежегодной экономической конференции в декабре Пекин заявил о планах увеличения госрасходов, стимулирования потребления и поддержки рождаемости. Впервые заявлено о создании системы для помощи малоимущим. Однако аналитики подчеркивают, что для стабилизации ситуации потребуется более масштабная финансовая поддержка населения.

В своем обращении Си также затронул технологическое развитие Китая. Прорывы в области искусственного интеллекта и квантовых технологий становятся ответом на ограничения со стороны США. Напряжение усилилось после хакерской атаки на Минфин США, за которой, по заявлению Вашингтона, стоят китайские структуры.

Говоря о Тайване, Си подтвердил неизменную позицию Пекина: «историческое воссоединение неизбежно». В 2024 году Китай усилил военное давление на остров, включая маневры у берегов Тайваня и отправку судов в спорные воды. На этом фоне тайваньский лидер Лай Цин-дэ призвал к увеличению оборонного бюджета.

Параллельно Китай укрепляет связи с Россией. В новогоднем приветствии Владимиру Путину Си заявил, что дружба двух стран будет только углубляться.