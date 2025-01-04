Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оказало материальную помощь двум школам в провинции Кундуз на севере Афганистана.

Согласно заявлению офиса TİKA в Мазари-Шарифе, помощь была предоставлена начальной школе Халил Саадет и средней школе имени Абдул Самета Махдума, расположенным в районе Калей-Зал. Учебные заведения получили парты, стулья, доски, мебельные гарнитуры, шкафы, книжные полки, огнетушители и наборы для уборки.

Координатор офиса TİKA в Мазари-Шарифе Микаил Ташдемир отметил, что эти школы были построены агентством в 2007 году и с тех пор функционируют как образовательные учреждения. По его словам, предоставленная помощь улучшит условия обучения для около 2,5 тыс. учащихся.

Ташдемир подчеркнул, что TİKA продолжит поддерживать образовательные проекты в Афганистане.

Заместитель начальника управления народного образования провинции Кундуз Кари Салех Мухаммед Никмел выразил благодарность Турции и агентству TİKA за значительный вклад в улучшение системы образования и подготовку молодого поколения к лучшему будущему.