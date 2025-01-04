Датская полиция расследует информацию о появлении беспилотников над портом города Кёге, расположенного в 45 км к юго-западу от Копенгагена. Associated Press сообщает, что очевидец заявил о примерно 20 дронах, которые 3 января появились над портом и вскоре улетели в сторону залива на высокой скорости.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали только четыре крупных беспилотника, парящих над пристанью. Полиция пытается установить точное количество дронов, их владельцев и цели полетов. Сообщается, что на момент инцидента разрешений на использование дронов в этом районе не выдавалось.

По данным Associated Press, это не первый случай появления неопознанных дронов в Европе. Опасения в европейских странах усиливаются на фоне возможных гибридных атак, включая использование дронов.

Подобные инциденты фиксируются по всему миру. В конце 2024 года беспилотники наблюдали над важными промышленными объектами Германии и авиабазой США в Рамштайне. Жители США также сообщали о дронах, замеченных над жилыми районами, запретными зонами и критически важной инфраструктурой.

ФБР в декабре сообщило о пяти тысячах заявлений о дронах за месяц, однако только 100 из них потребовали внимания властей. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что неопознанные дроны следует сбивать.