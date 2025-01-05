Премьер-министр Италии Джорджа Мелони нанесла неожиданный визит Дональду Трампу, появившись в его резиденции во Флориде. Встреча состоялась в субботу и длилась около 90 минут, после чего лидеры вместе посмотрели документальный фильм, связанный с делом бывшего адвоката Трампа Джона Истмана.

Трамп назвал Мелони «фантастической женщиной» и сказал, что она «покорила Европу». Визит прошел на фоне подготовки к инаугурации Трампа 20 января и запланированных переговоров Мелони с действующим президентом Джо Байденом на этой неделе в Риме.

На встрече, как предполагает агентство Reuters, обсуждались вопросы, касающиеся Украины, возможных американских пошлин на европейские компании, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Особое внимание Мелони уделила вопросу освобождения итальянской журналистки Чечилии Салы, задержанной в Иране. Этот случай связан с арестом в Италии иранца Мохаммада Абедини-Наджафабада по запросу США. Потенциальные уступки Вашингтона Тегерану могли бы ускорить освобождение журналистки, что стало бы важным политическим достижением для Мелони.

Встреча укрепила предположения, что Мелони может стать одним из главных европейских партнеров Трампа. Ранее в декабре лидеры встречались в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам.

Кроме того, как известно, Мелони поддерживает хорошие отношения с Илоном Маском, технологическим миллиардером и союзником Трампа. Ранее — в конце сентября 2024 года — Маску пришлось даже отвергать разлетевшиеся в желтой прессе слухи о предположительных романтических отношениях с итальянским премьером. Тогда, на церемонии вручения премии Global Citizen Award в Нью-Йорке, миллиардер назвал Мелони «прекрасной», добавив позже, что она — «честная, искренняя и глубокая личность, чья внутренняя красота превосходит внешнюю».