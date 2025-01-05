«Росатом» намерен подать иск против Siemens из-за невыполненных обязательств по поставке оборудования для АЭС «Аккую», сообщил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев в эфире «Россия 24».

«Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены», — отметил Лихачев.

По его словам, несмотря на возникающие трудности, проекты атомных станций в Турции, Бангладеш и Египте продолжаются в соответствии с планами.

АЭС «Аккую», расположенная в провинции Мерсин на южном побережье Турции, станет первой атомной станцией в стране. Проект разрабатывается «Росатомом» с момента подписания соглашения в 2010 году, а строительство первого энергоблока началось в 2021 году.

Ранее, в октябре 2024 года, вице-премьер Александр Новак заявил, что Siemens нарушила контракт, что вынудило искать оборудование у партнеров из дружественных стран. Он также сообщил, что запуск всех четырех энергоблоков намечен на 2028 год, но сроки ввода первого блока не афишировались с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил, что это произойдет в 2023 году.