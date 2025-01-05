Мы обязательно достигнем нашей цели создания Турции без терроризма, действуя в единстве. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на 8-м очередном провинциальном конгрессе Партии справедливости и развития (AK Parti) в Трабзоне.

Глава государства представил впечатляющие результаты антитеррористической операции: в 2024 году были нейтрализованы 40 высокопоставленных террористов. По его словам, Турецкие военные успешно оттеснили боевиков PKK от приграничных районов на севере Сирии, а группировка ДАЕШ потерпела серьезное поражение.

«У нас может быть разное происхождение и разные политические взгляды, но мы все – наследники тысячелетней истории этой земли. Все 85 миллионов граждан Турции обладают равными правами. Мы едины и неразделимы, мы – братья на родной земле. Никто не сможет встать между нами, никому не удастся подорвать наше братство», – подчеркнул Эрдоган, говоря о национальном единстве.

По словам президента, новое руководство Сирии демонстрирует решительный настрой в борьбе с терроризмом. Эрдоган заверил, что правящий альянс непреклонен в своем стремлении создать Турцию, свободную от террористической угрозы.