Канадский премьер-министр Джастин Трюдо планирует объявить о своей отставке с поста лидера Либеральной партии до среды, 8 января. Об этом пишет Globe and Mail со ссылкой на источники, близкие к премьеру.

Собеседники издания отмечают, что Трюдо хочет сделать заявление до встречи с либеральной фракцией, чтобы избежать впечатления, будто он уходит под давлением своих однопартийцев. Пока неясно, уйдет ли он с поста сразу после объявления или продолжит исполнять обязанности до избрания нового лидера партии, который автоматически станет премьером.

Источники Reuters сообщают, что вероятность отставки высока, но Трюдо еще окончательно не определился.

Новость о возможной отставке оказала влияние на канадский доллар, который укрепился на 0,4% до 1,4 за доллар США, впервые за пять торговых сессий.

Трюдо занимает пост премьер-министра уже почти десять лет, с ноября 2015 года, и остается одним из самых долгоправящих лидеров в истории Канады. Однако его рейтинги значительно упали из-за роста стоимости жизни, жилищного кризиса и увеличения потока мигрантов.

Согласно последним опросам, Либеральная партия Трюдо имеет поддержку 25% избирателей, в то время как оппозиционные консерваторы — 38%. Несколько региональных выборов также обернулись поражением для кандидатов от либералов.

Положение Трюдо усугубилось после ухода министра финансов Христи Фриланд, критиковавшей действия премьера на фоне обещаний Дональда Трампа повысить тарифы для Канады.

Кроме того, Либеральная партия, не имеющая парламентского большинства, зависит от поддержки Новой демократической партии (НДП), лидер которой уже публично призвал Трюдо покинуть пост.

Попытки оппозиции объявить вотум недоверия правительству Трюдо в сентябре и октябре не увенчались успехом, но давление на премьера продолжает нарастать.