Индонезия получила статус полноправного члена БРИКС после единогласного одобрения всеми странами-участницами объединения, сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, которая в 2025 году председательствует в организации.

Изначально планировалось, что с 1 января Индонезия присоединится к БРИКС на правах партнера вместе с Беларусью, Казахстаном, Кубой, Малайзией, Таиландом, Угандой, Узбекистаном и Боливией. Решение о расширении партнерской программы было принято на саммите в Казани в октябре 2024 года, куда поступило 35 заявок на участие в работе объединения.

Напомним, что годом ранее, с 1 января 2024 года, к пяти основателям БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в качестве полноправных членов присоединились шесть новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Бразилия приняла председательство в БРИКС 1 января 2025 года и будет руководить работой организации до конца текущего года.