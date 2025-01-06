Две друзские повстанческие группировки из южной сирийской провинции Сувейда заявили в понедельник о готовности войти в состав национальной армии после свержения президента Башара Асада в прошлом месяце.

«Мы, движение «Мужчины достоинства» и «Горная бригада», две крупнейшие военные группировки в Сувейде, объявляем о полной готовности влиться в военную структуру... под эгидой новой национальной армии, целью которой является защита Сирии», — говорится в совместном заявлении групп.

Заявление последовало за серией договоренностей между новыми властями Сирии и различными вооруженными формированиями о создании единой военной структуры под контролем государства.

Ранее сирийские вооруженные формирования, участвовавшие в свержении Башара Асада, уже согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны Сирии. Договоренность была достигнута на встрече лидера пришедшей к власти «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) Ахмеда аш-Шара с командирами группировок.

Ранее лидер ХТШ подчеркнул намерение не допустить наличия в стране «неподконтрольного государству оружия», включая террористов PKK/YPG. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» аш-Шараа заявил, что новые власти не позволят YPG превратить Сирию в свой оплот.

Министерство обороны в переходном правительстве возглавил Мурхаф Абу Касра, ранее командовавший военным крылом ХТШ. По словам аш-Шара, многие командиры согласились на подчинение Минобороны еще до начала антиправительственного наступления.