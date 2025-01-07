Израильские солдаты стали мишенью международного правосудия. Военные все чаще сталкиваются с угрозой судебного преследования за рубежом по обвинениям в военных преступлениях, совершенных во время службы в Газе.

Бывший израильский солдат был вынужден спешно покинуть Бразилию после того, как против него возбудили уголовное дело за участие в сносе жилых домов в Газе.

Дело было инициировано фондом «Хинд Раджаб» (HRF), который обвинил солдата в участии в военных преступлениях в Газе. Конкретно этот израильский солдат занимался систематическим уничтожением гражданской инфраструктуры сектора.

Как подписант Римского статута, Бразилия обязана расследовать и преследовать военные преступления. По словам адвоката HRF Майры Пиньейро, израильское правительство вмешалось, чтобы помочь солдату сбежать до того, как бразильские власти успели принять меры.

HRF — пропалестинская НПО, которая отслеживает деятельность израильских солдат в Газе и стремится противостоять «циклу безнаказанности» Израиля. Организация названа в честь Хинд Раджаб — пятилетней девочки, погибшей в результате израильского танкового обстрела в Газе.

МИД Израиля подтвердил, что помог солдату сбежать из Бразилии. В ведомстве признали угрозы со стороны «антиизраильских элементов», которые используют публикации солдат в соцсетях для инициирования судебных разбирательств.

Тем временем HRF уже подала иски против израильских солдат в Таиланде, Шри-Ланке и Чили. НПО представляет в суды этих стран доказательства предполагаемых преступлений с помощью анализа открытых данных.

Хотя арестов пока не было, эти случаи вызвали политическое напряжение в Израиле. Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху за «неспособность защитить солдат», а министр иностранных дел Гидеон Саар назвал обвинения частью «антисемитской кампании». При этом ни один из политиков Израиля не стал задавать вопросы о международном преследовании Нетаньяху за военные преступления.